Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité qui aura lieu du 16 septembre au 22 septembre 2017, le Territoire de la Côte Ouest (TCO) a lancé un jeu concours a destination des établissements scolaires. Le but étant pour les élèves des écoles élémentaires, collèges, et lycées de récolter un maximum de piles usagers. Chaque catégorie de structure ayant le plus de piles (en kilo) gagne le concours. A la clé, un autocar de 57 places pour la sortie pédagogique au choix de l'établissement.

Les enseignants ou chefs d'établissement ont jusqu'au 21 septembre, 12h pour communiquer le poids total de piles usagées collectées auprès des élèves des l'école par mail. Ils devront par la suite apporter l'ensemble de la récolte dans l'une des décheterie du TCO. C’est la classe qui aura collecté le plus de piles (au kilo) qui gagnera un bon pour un car de 57 places, à faire valoir pour la destination de son choix. Chaque catégorie d’établissement scolaire (école élémentaire, collège et lycée) pourra gagner son autocar par le TCO.

Ce jeu concours a pour but d'inciter les élèves à faire la chasse aux piles usagées àleur domcile et à les rapporter en classe. Le TCO avait dernièrement communiqué sur la vie d'une pile et avait demandé aux usagers de collecter pour recycler. Ce jeu concours arrive donc logiquement afin de sensibiliser le jeune public au recyclage des déchets auxquels ils ne pensent pas forcément.

Pour y participer, rendez vous sur le site www.tco.re et remplissez le formulaire d'inscription.

