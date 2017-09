La traditionnelle Semaine européenne de la mobilité revient et se tiendra jusqu'au vendredi 22 septembre 2017 dans l'île. Découverte du programme proposé sur le Territoire de la côte ouest (TCO). (Photo d'illustration)

La traditionnelle Semaine européenne de la mobilité revient et se tiendra jusqu'au vendredi 22 septembre 2017 dans l'île. Découverte du programme proposé sur le Territoire de la côte ouest (TCO). (Photo d'illustration)

L’intercommunalité détaille les grandes lignes de cette manifestation. Celle-ci se nomme Bouger autrement. Comment ? En optant pour des modes de déplacements alternatifs à la voiture. Le co-voiturage, les transports collectifs, le vélo ou la marche par exemple. Sur le front de mer de Saint-Paul et à la gare routière de la ville se déroulera le 22 septembre une journée d’animations. Le 20 septembre, un pass à un euro sera proposé et valable sur tous les réseaux.

Le public recevra notamment des informations liées au remboursement des frais de transport par l’employeur avec les agents de Kar’ouest dans les gares, les agences commerciales et les points de vente. Les usagers bénéficieront d’ailleurs d’offres exceptionnelles sur les abonnements. Ils trouveront aussi des surprises à bord des bus. Les médiateurs du TCO en milieu scolaire sensibiliseront les marmailles au thème de la mobilité. Ils joueront pour remporter la sortie pédagogique de leur choix. Ils leur faudra collecter le plus grand nombre de piles.

D’autres animations se tiendront également dans le reste de l’île. Le Syndicat mixte de transports de La Réunion donne rendez-vous au salon de la Mobilité à Saint-Pierre, le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, de 10 heures à 20 heures, dans les jardins de la plage. Objectif : expliquer au grand public la façon d'adopter une mobilité durable, partagée et responsable. Enfin, la Rando Vélo intercommunale du Four à chaux de Saint-Leu aura lieu à la plage de l’Étang-Salé (aller-retour) le dimanche 24 septembre. Inscrivez-vous avant le mercredi 20 septembre auprès de l’Office municipal du Port pour cette épreuve intercommunale au 02 62 42 41 20 ou en envoyant un mail oms.leport@orange.fr, l’adresse du service.

ts/www.ipreunion.com