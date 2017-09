L'Office de tourisme intercommunal de l'ouest remet "sur le sentier" le festival de la rando. Les inscriptions pour la 3ème édition sont lancées. Trois destinations sont programmées : Trois Bassins, Maïdo et Mafate. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous.

L'Office de tourisme intercommunal de l'ouest remet "sur le sentier" le festival de la rando. Les inscriptions pour la 3ème édition sont lancées. Trois destinations sont programmées : Trois Bassins, Maïdo et Mafate. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous.

C’est parti pour deux week-ends d’aventure et de convivialité, à la découverte de notre belle nature, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ce Festival, basé sur la convivialité et la découverte, vous propose encore cette année un programme bien alléchant : randos guidées, activités de pleine nature, bivouacs, terroir et bonne humeur. À découvrir sans tarder !

Deux bivouacs en toute convivialité : ambiance assurée !

► Destination Zen : les 7 et 8 octobre (réservation avant le 2 octobre midi)

C’est une invitation à se ressourcer dans les Hauts de l’Ouest pour tous les amoureux de la nature, sportifs ou non.

Au programme : de la douceur, du bien-être, de la zénitude, du partage, de la convivialité et un peu d’efforts !

Deux ambiances sont proposées :

un week-end zen dans la forêt de Trois-Bassins les 7 et 8 octobre

une journée, plus ou moins sportive, selon ses envies, au Maïdo, le dimanche 8 octobre

► Destination Mafate : les 14 et 15 octobre (réservation avant le 9 octobre midi)

Direction Grand-Place-les-Hauts cette année !

6 randos guidées pour découvrir le magnifique cirque de Mafate (de niveaux différents) pour rejoindre cet îlet, avec des transferts en bus ou en 4×4 selon les circuits et des collations dans des tables d’hôtes de différents îlets.

INFOS PRATIQUES

Pour ces deux bivouacs, l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest allège les participants.

► Pour Trois-Bassins, les participants sont emmenés, avec leurs affaires pour le bivouac, jusque dans la forêt de Trois-Bassins, en bus.

Cela afin d’éviter les voitures dans la forêt et pour un esprit nature et détente au maximum.

► Pour Mafate, tout le matériel du bivouaqueur (tente, sac de couchage et matelas) est hélitreuillé.

Pour l’hélitreuillage, les festivaliers devront remettre leur matériel avant le 11 octobre au siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest.

Les parkings sont gardiennés dans les deux cas (place des Festivals et parking de la Rivière-des-Galets).

Pour encore plus de détente !

Tous les amoureux de la nature ne sont pas forcément des sportifs aguerris… C’est pourquoi le bien-être et la douceur s’invite au programme de la "Destination Zen" (7 et 8 octobre) pour les aficionados de détente en pleine nature : taï-chi, sophrologie, soins relaxants, aïkido … en pleine forêt !

Pour les aventuriers de la "Destination Mafate" des soins relaxants pourront leur être prodigués à leur arrivée à Grand-Place.

Se faire chouchouter et prendre soin de soi au milieu de la nature est juste exceptionnel, cet ingrédient a été rajouté cette année au Festival.

