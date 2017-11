Le Territoire de la Côte Ouest organisait un Jeu concours auquel participait 100 classes. Les élèves collectaient 1613 kilos de bouchons en deux semaines dans le cadre de la Semaine européenne de réductions des déchets. Les classes lauréates recevaient un coffret cadeau spécial marmays ce mardi 21 novembre 2017. Nous publions ci-après le communiqué du TCO à propos de cette remise de récompenses.

Ce mardi 21 novembre a eu lieu la remise des récompenses du Jeu concours bouchons organisé par le TCO à destination des écoles primaires du territoire (écoles maternelles et élémentaires), du 30 octobre au 16 novembre 2017.

Près de 100 classes de l’Ouest ont participé à ce jeu concours. Grâce à leur implication, les élèves ont tous ensemble collecté 1 613,5 kg de bouchons en seulement deux semaines !

Une performance inédite car cette collecte occasionnelle représente 10% de la collecte annuelle. " C’est énorme ! C’est époustouflant d’avoir une telle collecte en si peu de temps ! Merci beaucoup aux participants ! " nous confie Brice de l’association Handi Bouchons Réunion, bénéficiaire de cette opération.

Après les résultats du concours annoncés ce samedi 18 novembre, les classes lauréates ont attendu avec beaucoup d’intérêt et d’impatience la remise de leur prix : un " coffret cadeau marmaille " offert à chaque élève, agrémenté de quelques goodies…

Jusqu’à ce concours, le centre de tri avait comptabilisé un peu plus de 17 000 kg de bouchons cette année. Ce chiffre était déjà en augmentation puisque le tonnage oscillait entre environ 12 et 13 tonnes depuis 2015. Votre collecte viendra encore confirmer avec panache cette tendance à la hausse. Un grand bravo à tous les participants !