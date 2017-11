Tout le monde se souvient des jeux Intervilles ! Si, si, rappelez-vous les parcours en costume de sumo ou encore le tir à la corde... Le 9 décembre 2017, le TCO et les communes membres vous proposent la première édition des Jeux Interco !

Sumo, tir à la corde, parcours en Aveugle, paddle, baby-foot géant… Les équipes des différentes villes s’affronteront sur plus de dix épreuves au stade Paul Julius Bénard à Saint-Paul de 13h30 à 21h30.

Vous voulez représenter Saint-Leu et ramener la coupe à la maison ? Nous comptons sur les Saint-Leusiens pour s’inscrire auprès du service des sports de la Ville de Saint-Leu avant le 29 novembre prochain. Le service des sports est situé près de belvédère de Stella, vous pouvez déposer vos fiches d’inscription aux horaires d’ouverture de la Mairie.

Attention ! Chaque équipe devra nommer un Capitaine. Les équipes devront être mixtes et respecter les règles suivantes :

Présence de deux hommes au minimum ;

Présence de deux femmes au minimum ;

Présence d’une personne sénior au minimum (+ 50 ans.) ;

Présence d’un jeune mineur (+ 16 ans) .

L’objectif est de passer une journée conviviale, intergénérationnelle, favorisant des liens sociaux par le biais d’épreuves sportives ludiques.

Infos pratiques : le TCO assure le trajet aller et retour des équipes entre leurs communes respectives et le lieu de la manifestation. Chaque participant qui s’engage à emprunter le moyen de transport mis à sa disposition par l’organisation à l’aller comme au retour devra respecter les horaires des navettes.

Pour plus d’infos, téléchargez le règlement du jeu.

Pour vous inscrire, téléchargez et imprimez les fiches d’inscription adulte et mineur :

Fiche d’inscription mineur

Fiche d’inscription adulte

Fiche d’inscription equipe