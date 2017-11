La course référence dans le monde du VTT revient ce week-end du 2 et 3 décembre à Saint-Paul. Près de 400 coureurs et de nombreuses têtes d'affiches sont attendues pour cette édition 2017 de la Mégavalanche qui s'annonce comme un grand cru. Nous publions ci-après l'intégralité du communiqué :

La formule Descente Marathon dont les départs en ligne particulièrement spectaculaires caractérisent la Mégavalanche s’est enrichie depuis quelques années d’une journée de qualifications basée sur une épreuve d’Enduro offrant aux 400 participants attendus le plaisir de sillonner une sélection des meilleurs spots VTT de la commune de Saint-Paul.

- Les cadors au rendez-vous -

De nombreuses têtes de série ont répondu à l’invitation des organisateurs qui travaillent de concert avec les services techniques de la commune, et sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme représentée par le Comité de la Réunion. Le ton de cette 23ème édition sera résolument porté sur la performance de la spécialité Descente avec la présence d’un des pilotes français les plus cotés sur le circuit mondial, Loris Vergier (Santa Cruz Syndicate, 5ème de la Coupe du Monde DH 2017). Cet athlète d’exception aura en plus la générosité de délivrer les meilleurs conseils au cours d’une session organisée avec le concours de la Commission VTT présidée par Olivier Lebeau. Nul doute que tous les inconditionnels de la haute compétition VTT ne manqueront pas d’apprécier cette action. Pour autant, la Mégavalanche demeure une épreuve où la polyvalence prime pour la conquête des performances, ainsi Loris aura fort à faire pour contrer la fougue de la crème de l’Enduro, avec Thomas Lapeyrie (5ème à la Méga de l’Alpe 2017) et Kilian Bron (Sunn), Cédric Gracia (Santa Cruz) ou encore François Bailly-Maître (Ibis) 2ème à l’Alpe d’Huez cette année, trois fois vainqueur de la Transvésubienne et vainqueur de la Mégavalanche de la Réunion en 2013. Tous ces favoris pour les marches du podium pourraient être inquiétés par un nouveau venu sur ce format d’épreuve, en l’occurrence Jordan Sarrou (BH), qui après avoir remporté le Roc d’Azur en 2016, s’est octroyé une 5ème place en Coupe du Monde de Cross-Country cette année.

- La Réunion emmenée par Florent Payet -

Comme lors de chaque édition, les top riders réunionnais auront à cœur de truster les places d’honneur pour défendre les couleurs de leur région qui fut dans les années 90 une terre de VTT offrant à l’équipe de France un nombre impressionnant de membres, dont Florent Payet, qui a fait 3ème aux Championnats du Monde de Descente l’an dernier.



La Mégavalanche de Saint-Paul est aussi une affaire d’amateurs, au-delà de l’élite et des concurrents confirmés, toutes celles et ceux qui veulent participer à une aventure sportive d’exception peuvent se lancer dans la course dès lors qu’ils disposent d’un VTT et d’un équipement adaptés, et d’une envie de concourir aux côtés de leurs amis et d’autres.

Il y a la Mégavalanche internationale qui est réservée au groupe des 100 meilleurs à l’issue de la qualification, mais aussi pour les suivants du classement général la catégorie Challenger et pour les plus dilettantes, la course en catégorie Amateur. Même les soixantenaires ne sont pas oubliés avec le challenge Yves Mavilla qui récompense la catégorie Master 50 et 60.

- Un parcours spécial pour le VTT à assistance électrique -

Au vu de la progression à deux chiffres que connaît cette nouvelle famille de cycles, l’épreuve E-Bike Serie by Loisibike fera l’objet d’un tout nouveau concept, sur un parcours de qualifications spécialement dédié aux VTT à assistance électrique. En effet, le parcours qui servira de base pour établir le positionnement et le classement de la Méga du dimanche intégrera toutes les situations mettant en exergue les nouvelles capacités spécifiques qu’offre cette catégorie de cycles.

On annonce déjà un record de participation de coureurs continentaux issus en particulier de l’Europe, la Mégavalanche 2017 sera donc une nouvelle formidable occasion de montrer les multiples trésors de l’île intense.











