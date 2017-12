"Les Jeux interco" du TCO (Territoire de la Côte Ouest). Voici le nom du premier événement de ce type organisé ce samedi 9 décembre 2017 au stade Paul-Julius-Bénard de Saint-Paul, de 13h30 à 21h30. 30 personnes réparties en trois équipes porteront les couleurs des cinq communes du TCO (Saint-Leu, Saint-Paul, Trois Bassins, Le Port et La Possession). Elles s'affronteront au travers de dix épreuves prévues pour un maximum de convivialité. Sumo, baby foot géant, tir à la corde, roue faucheuse ou encore parcours du combattant... Présentation de cet Intervilles péi entièrement gratuit avec Thierry Martineau, vice-président délégué au sport au sein de l'intercommunalité. Il détaille la manifestation dans les deux vidéos suivantes.



Les équipes sont déjà quasiment constituées. Les 150 participants doivent avoir de 16 à 77 ans. Les formations seront mixtes avec au minimum deux femmes, deux hommes, une personne de plus de 50 ans et un mineur de plus de 16 ans.

L'objectif reste de remporter le plus de points cumulés pour décrocher la victoire finale. Un quiz de culture générale en lien avec les sites patrimoniaux des cinq villes sera aussi proposé. Le grand public peut évidemment venir assister aux épreuves.

Lors de la présentation de l'événement ce mardi, l'élu insistait sur le caractère physique des différentes épreuves. Les participants sont prévenus. Les membres des offices municipaux des sports des communes se trouvaient aussi présents à ses côtés.

Cette première édition est amenée à revenir en 2018 dans une autre commune. L'élu du TCO souhaite voir les autres communes recevoir des épreuves l'an prochain. Il effectue aussi un appel du pied en directions des quatre autre intercommunalités de l'île.

La CIREST, la CINOR, la CIVIS et la CASUD. Objectif : qu'elles organisent elle aussi ce type de compétitions afin que les représentants de chaque collectivité se mesurent tous les ans.

Les concurents de Saint-Leu porteront un t-shirt orange, bleu foncé pour ceux de Saint-Paul, bleu clair pour ceux de Trois Bassins, rouge pour ceux du Port et vert pour ceux de la Possession. La ville gagnante remettra en jeu son trophée l'année suivante.

La remise des prix est prévue ce samedi à 21 heures. Des conducteurs de bus Kar'Ouest de la Semto se chargeront de récupérer et de ramener ces sportifs chez eux.

