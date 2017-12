Les premiers Jeux intercos du TCO se déroulent ce samedi 9 décembre 2017 au stade Paul-Julius-Bénard de Saint-Paul. 150 personnes réparties en plusieurs équipes porteront les couleurs des cinq communes du Territoire de la Côte Ouest. Qui de Saint-Leu, Saint-Paul, Trois Bassins, Le Port ou La Possession remportera ce trophée digne de l'émission Intervilles ? Réponse en fin de journée. Les participants se mesureront au travers de dix épreuves. Tir à la corde, sumo, baby foot géant, roue faucheuse ou encore parcours du combattant... Présentation.

Nous en parlions en milieu de semaine : Intervilles débarque dans l'Ouest. Les équipes mixtes se composent au minimum de deux femmes, deux hommes, d'une personne de plus de 50 ans et d'un mineur de plus de 16 ans.

La victoire ira à la formation remportant le plus de points. Un quiz de culture générale en lien avec les sites patrimoniaux des cinq villes sera aussi proposé. Le grand public peut évidemment venir assister aux épreuves.

Les concurents de Saint-Leu porteront un t-shirt orange, bleu foncé pour ceux de Saint-Paul, bleu clair pour ceux de Trois Bassins, rouge pour ceux du Port et vert pour ceux de la Possession. La ville gagnante remettra en jeu son trophée l'année suivante.

Cette première édition reviendra l'an prochain mais dans une autre commune du TCO. La remise des prix se déroulera ce samedi à 21 heures.

