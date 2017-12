Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Les premiers Jeux intercos du Territoire de la Côte Ouest se déroulait ce samedi 9 décembre 2017 au stade Paul-Julius-Bénard de Saint-Paul. Les équipes des cinq communes du TCO (Saint-Leu, Saint-Paul, Trois Bassins, Le Port et La Possession) s'affrontaient au travers de dix épreuves. La formation saint-pauloise s'impose et décroche le trophée qu'elle remettra en jeu en 2018. Nous publions ci-après le communiqué de la collectivité et plusieurs photos de la compétition.

Les premiers Jeux intercos du Territoire de la Côte Ouest se déroulait ce samedi 9 décembre 2017 au stade Paul-Julius-Bénard de Saint-Paul. Les équipes des cinq communes du TCO (Saint-Leu, Saint-Paul, Trois Bassins, Le Port et La Possession) s'affrontaient au travers de dix épreuves. La formation saint-pauloise s'impose et décroche le trophée qu'elle remettra en jeu en 2018. Nous publions ci-après le communiqué de la collectivité et plusieurs photos de la compétition.