Le mois de décembre est le mois de la gourmandise, du partage et de la convivialité. Vous serez comblés avec ces deux trésors - Zarlor - que propose l'Office de Tourisme Intercommunal de l'Ouest (OTI Ouest).

Samedi 16 décembre : Vien Manz in gazon dann fon la rivière

En famille ou entre amis, cette journée est faite pour vous…

Partez pour une balade découverte d’1h30, accompagnés de notre éclaireur de l’Ouest Clovis, dans le lit de la Rivière-des-Galets, entre les remparts de Dos d’Âne et de Sans Soucis, avec en prime une vue panoramique sur les pitons et îlets du cirque de Mafate. Vous pourrez vous rafraîchir dans un des bassins frais qu’offre la rivière. Un vrai délice !

Après cette balade, vous ferez une pause bien méritée autour d’un pique-nique traditionnel, au bord de la rivière : marmites, carris, riz, vous attendront, préparés pour vous spécialement par un gîte de Mafate, qui aura fait le déplacement pour l’occasion !

L’aller et le retour jusqu’au point de départ de la balade se feront en 4×4 !

► Les places sont limitées à 30 personnes afin de rester dans une ambiance conviviale.

Pour les enfants de moins de 6 ans, il faut prévoir de les porter dans un porte enfant spécial marche.

Tarifs : 55€ par adulte / 43€ entre 9 et 11 ans / 26€ entre 6 et 8 ans

Dimanche 17 décembre : Nout Racine – Senteurs et saveurs de Bourbon

Voilà une façon originale de découvrir les traditions et les coutumes de la vie "lontan" avec ce Zarlor nout racine.

Vous plongerez dans ce que notre île a de plus intime et de plus authentique : le goût péi. Tout d’abord partez à la (re)découverte des fruits et légumes lontan, jadis bannis de nos assiettes, parce que considérés comme "mangé la misère", dans un authentique jardin créole : "Le Kan des Marrons".

Puis vous serez incollables sur le petit trésor réunionnais : le café Bourbon Pointu. Avec la visite de la café-hier vous serez immergés dans l’histoire, les cultures, les étapes de la préparation et la dégustation du café. Le "Bourbon Pointu" est classé parmi les meilleurs cafés du monde !

Cette journée ne pouvait se finir que par un déjeuner créole traditionnel (entrée + riz,grains, carri + dessert).

► Tarifs : 49€ par adulte / 33€ par enfant (de 6 à 11 ans)

Les places sont limitées… Réservez vite ces deux rendez-vous :

• auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest au 0810 797 797

• ou directement en ligne : www.ouest-lareunion.com