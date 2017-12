Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Le TCO informe que les Cyber-bases de Saint-Leu, Saint-Paul et du Port seront exceptionnellement fermés de samedi 16 décembre 2017. Elles accueilleront le public aux jours et horaires habituels dès le mardi 19 décembre. Les Cyber-bases de la Possession et de Trois-Bassins resteront ouvertes ce samedi. Pour rappel, toutes les Cyber-bases seront fermées les 20 et 25 décembre, jours fériés.

