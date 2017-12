Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

Les déchetteries et les centres de propreté du Territoire de la Côte Ouest (TCO) fermeront exceptionnellement les dimanches 24 et 31 décembre 2017 et les jours fériés. Le 20 et le 25 décembre ainsi que le 1er janvier 2018.

Les déchetteries et les centres de propreté du Territoire de la Côte Ouest (TCO) fermeront exceptionnellement les dimanches 24 et 31 décembre 2017 et les jours fériés. Le 20 et le 25 décembre ainsi que le 1er janvier 2018.