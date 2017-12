Cela fait maintenant trois semaines que le TCO (Territoire côte ouest) a lancé l'opération foyers témoins : "Des poules pour réduire ses déchets". La collectivité rappelle que les intéressés ont jusqu'au dimanche 24 décembre 2017 inclus pour s'inscrire en ligne. L'objectif est de réduire ses déchets telles que les épluchures ou restes alimentaires. Nous publions le communiqué du TCO ci-dessous.

Vous habitez ou êtes implantés sur le Territoire de la Côte Ouest ?

Particuliers (familles) ou professionnels (entreprises, crèches, écoles, restaurants, …), cette petite annonce risque de vous intéresser… : "poules futées recherchent 20 foyers volontaires pour vie commune… Réduction de vos déchets garantie !"

Voilà une belle opportunité de démarrer une nouvelle aventure avec deux gallinacées qui vous rejoindront dans cette démarche éco-citoyenne !

Vous serez accompagnés par le TCO et l’Association Éco Manifestation Réunion pour vous guider dans l’installation et l’entretien du poulailler ainsi que dans le soin à apporter à vos poules. Avec bien sûr des trucs et astuces pour une bonne gestion de vos déchets…

Objectif : réduire vos déchets autant que possible (épluchures, restes alimentaires,…) !

Vous aurez en prime le bénéfice des œufs frais généreusement offerts par vos nouvelles pensionnaires…