Publié le Vendredi 22 Décembre à 02H57 / Actualisé le Vendredi 22 Décembre à 07H04

Le Territoire de la Côte ouest (TCO) inaugurait ce jeudi matin 21 décembre 2017 le pôle d'échanges de Saint-Gilles-les-Hauts situé en face de la mairie annexe. 10 lignes de bus, 34 véhicules et plus de 300 passagers vont passer quotidiennement par ce nouvel équipement public. Il accueillera les cars du réseau Kar'ouest afin de relier les écarts au centre et à la gare routière de Saint-Paul. Coût du chantier : 636.350 euros dont 445.440 financés par les fonds européens du FEDER. La mairie de Saint-Paul mettait à disposition le foncier.

