Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) a une solution pour toutes les personnes ayant un problème de cadeaux reçus à Noël. Si la revente de présents fait désormais office de classique depuis quelques années, le TCO vous propose de donner vos cadeaux.

Vous avez partagé un très bon réveillon de Noël entouré de ceux que vous aimez… Et vous avez été très gâté par le Père Noël. Mais voilà, vous vous retrouvez dans l’une de ces situations : trop de cadeaux à ne plus savoir quoi en faire, des cadeaux en doublon ou des présents que vous avez acceptés par courtoisie mais qui ne sont pas véritablement à votre goût ! Que faire ? Ne paniquez pas ! Agissons futé... Nous avons la solution pour vous… Un geste utile, écologique et solidaire !

Donnez et récupérez l’objet de votre choix : mobiliers, jouets, vêtements, objets de déco, livres, DVD... Vous pouvez ainsi permettre à vos objets de retrouver une seconde vie et faire le plaisir d’un autre usager à qui ce sera bien utile. Et pourquoi pas, dénicher l’objet rare que vous cherchiez depuis longtemps... Ce sont autant de ressources encore utilisables qui seront détournés de l’enfouissement et réemployés. Plus de 60 tonnes en 2016 !

Rendez-vous dans l’un des 5 Trokali du TCO. Nos espaces de brocante gratuite vous accueillent du lundi au samedi, de 9h à 16h. Et pour cette fin d’année, bonne nouvelle pour les usagers de La Possession ! Après plusieurs mois de fermeture, le Trokali de Saint-Laurent rouvre ses portes dès ce mardi 26 décembre !

