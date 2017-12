Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 52 minutes

Alors que les festivités du nouvel an vont battre leur plein ce dimanche 31 décembre 2017, le Territoire de la Côte Ouest (TCO) sensibilise les usagers au respect de l'environnement. Des médiateurs du TCO seront présents à l'Hermitage ce dimanche. Plus de 15.000 personnes vont en effet fêter le réveillon sur les plages de l'Ouest. Attention donc à ne pas laisser ses déchets et à ne pas dégrader l'environnement. Nous publions ci-après le communiqué du TCO. (Photo d'illustration)

Alors que les festivités du nouvel an vont battre leur plein ce dimanche 31 décembre 2017, le Territoire de la Côte Ouest (TCO) sensibilise les usagers au respect de l'environnement. Des médiateurs du TCO seront présents à l'Hermitage ce dimanche. Plus de 15.000 personnes vont en effet fêter le réveillon sur les plages de l'Ouest. Attention donc à ne pas laisser ses déchets et à ne pas dégrader l'environnement. Nous publions ci-après le communiqué du TCO. (Photo d'illustration)