Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 16 heures

Pour éviter la prolifération, la divagation des chiens et des chats, éviter leur mise en fourrière et l'euthanasie, le Territoire de la côte ouest (TCO) mène depuis 2015 des actions de stérilisation des chiennes et des chattes. Cette stérilisation est un acte chirurgical exécuté par un vétérinaire. Pour les foyers non imposables, les frais sont pris en charge en totalité par le TCO dont nous publions le communiqué ci-dessous

