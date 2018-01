Suite aux intempéries, la collecte des ordures ménagères est perturbée sur certains chemins des hauts de Saint-Paul. Le Territoire de la Côte Ouest informe les usagers qu'en raison des fortes pluies, les camions de collecte rencontrent des problèmes d'accès sur certains chemins. Nous publions ci-dessous la liste des chemins concernés :

Dans les hauts de Saint-Paul à Bois de Nèfles-Sans Souci, sont concernés les chemins :

-ARFMO

-Bras Mort

-Duvernay

-Epinard

-Gonneau

-Lebel

-Lebot

-Leliere

-Mano

-Naramsamy

-Neuville

-Ruiter bas

-Sentier Macé

-Valcourt

-Valfroy



Par conséquent, la collecte des ordures ménagères connaît des perturbations.

Le TCO présente ses excuses aux usagers pour la gêne occasionnée et rentrer leurs bacs et de se tenir régulièrement informés au Numéro Vert 0 800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion), sur le site www.tco.re, l’application TCO Agglo et sur la page Facebook du TCO.