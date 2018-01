Le 21 décembre dernier, les habitants de St-Gilles les Hauts étaient invités à l'inauguration d'un nouvel équipement public, le Pôle d'échanges. C'est un lieu spécialement aménagé pour connecter les différents modes de transport public. À Saint-Gilles les Hauts, ce pôle d'échanges accueille notamment les bus kar'ouest provenant de différents quartiers et villages des hauts de l'Ouest. (photo d'archives)

Financé par l’Europe, la Région Réunion et le TCO, il est construit en plein centre-ville sur un terrain mis à disposition par la commune de St Paul. Il permet d’améliorer les correspondances entre les différentes lignes de bus, de sécuriser les conditions d’attente des voyageurs et d’améliorer l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.



Le Pôle d’échanges offre aux usagers plus de confort et de sécurité

Depuis plusieurs années, les quartiers des hauts de St Paul n’ont de cesse de se développer. Plateau Caillou, l’Eperon, St-Gilles les hauts, Villèle, La Saline, … tous ces villages connaissent une expansion démographique et économique importante. Cela a entraîné un trafic automobile plus dense. De même, le nombre d’usagers empruntant les bus est lui aussi en augmentation. C’est pour faire face à ces phénomènes, que l’on retrouve un peu partout dans l’Ouest, que le TCO et ses communes membres ont décidé de restructurer leur réseau de transport public urbain, le réseau kar’ouest, afin qu’il soit plus adapté et réponde mieux aux besoins de la population.

La construction du Pôle d’échanges de St-Gilles les hauts fait partie de cette restructuration

636 350 € HT ont été nécessaires pour la réalisation de cet équipement, répartis de la façon suivante :

- Europe (FEDER) : 445 440 € HT

- Région Réunion : 63 635 € HT

- TCO : 127 275 € HT

- Mairie de Saint-Paul : Mise à disposition du foncier

Le Pôle d’échanges de St-Gilles les hauts, première pierre d’un projet plus ambitieux



Le nouveau réseau kar’ouest confortera la nécessité de desservir l’ensemble du territoire au plus près des usagers. Cela passera par exemple par un renforcement des fréquences et des véhicules de plus grande capacité dans les secteurs où se concentre la majorité de la population.



Cette hiérarchisation des lignes de bus entre-elles et en adéquation avec la desserte par Car Jaune, s’organisera autour de 6 pôles d’échanges (Futur pôle d’échanges Aimé Césaire au Port, Sainte-Thérèse à La Possession, Gare routière de St-Paul, Le Guillaume, La Saline et Saint-Gilles les Hauts) et d’une vingtaine de points de correspondances importants. En complément, un programme commun TCO / Région de mise en service de voies réservées aux bus est en cours.



