"Usagers du TCO, les conditions météorologiques (vents forts, pluies abondantes, ...) qui accompagneront le passage imminent du cyclone Bergitta auront des conséquences sur la sécurité des biens et des personnes, ainsi que sur la collecte des déchets" écrit le TCO dans un communiqué que nous publions intégralement ci-dessous

Si vous vous retrouvez en difficulté et n’êtes plus à l’abri chez vous, rejoignez le centre d’hébergement le plus proche mis à disposition des habitants par les communes du TCO.

Consultez pour info, la liste des centres d’hébergement réquisitionnés sur le territoire avec les contacts des communes.

Concernant la collecte de vos déchets, tant que les conditions météorologiques nous le permettront, elles pourront être assurées comme habituellement en fonction de votre calendrier de collecte.

Dès l’alerte rouge annoncée par la Préfecture, ce ne sera plus le cas car les véhicules et les hommes (hors secours) ne pourront plus circuler. Selon les prévisions, le cyclone devrait passer au plus proche dès ce jeudi.

Par conséquent, afin de prévenir les risques, nous vous prions de bien vouloir suivre ces consignes :

► Veuillez à couper les branches d’arbre qui menacent les câbles électriques. Une branche qui tombe peut entraîner une coupure d’électricité ou de liaison téléphonique, jusqu’à plusieurs jours.

► Si vous avez déjà élagué votre jardin ou désencombré votre maison ou cour, présentez vos déchets végétaux et encombrants seulement s’il y a une collecte prévue à votre calendrier ce mercredi. Veillez à ne pas mélanger les déchets afin qu’ils puissent être recyclés.

► Si non, vous pouvez aller les déposer dans l’une des 12 déchèteries du TCO. Pensez à consulter la Météo des déchèteries avec de vous déplacer afin de savoir si les caissons dédis peuvent encore accueillir des déchets supplémentaires.

► Dès l’annonce de l’alerte rouge (et si possible avant que les conditions ne se dégradent), rentrez tous vos bacs et surtout rentrez vos déchets végétaux et encombrants car ils peuvent se transformer en projectiles très dangereux avec les vents violents et les pluies torrentielles. Ils peuvent aussi obstruer les canalisations et entraver l’écoulement des eaux. Entreposez donc vos bacs, encombrants et déchets végétaux à l’intérieur de votre cour ou jardin, et si possible à l’abri des intempéries. Ne les laissez pas sur les trottoirs et évitez la proximité avec les canalisations et caniveaux.

► Après le passage du cyclone, présentez vos déchets (bien triés et non mélangés !) à la collecte conformément aux jours indiqués sur votre calendrier de collecte. Si des consignes contradictoires s’imposent compte tenu de la situation en cours, nous vous tiendrons informés.

Restez connectés sur le site internet du TCO, notre page Facebook et notre compte Twitter !

Pour vous tenir informés de l’évolution de la situation, suivez aussi notre Fil infos en temps réel !

Et si ce n’est déjà fait, pensez aussi à télécharger l’appli TCO Agglo sur votre smartphone ou tablette… Nous avons rajouté #Berguitta au menu.

► Cas particulier : Si vous êtes amodiataires, la régie de ports de plaisance du TCO (port de Saint-Leu, Pointe des galets et Darse Titan au Port) vous demande de renforcer vos amarres, ranger tous objets susceptibles de s’envoler, de ramasser vos encombrants sur les pontons.

• Retrouvez tous nos conseils en cas de vigilance météo ou de phénomènes dangereux (cyclone, tempête, etc.), avant pendant et après le cyclone.

• À noter que le cyclone tropical " Berguitta " était située à 655 kilomètres à l’est-nord-est de La Réunion à 13h00 ce jour mardi 16 janvier 2018.

Amaury DE SAINT-QUENTIN, préfet de La Réunion, fera un point de situation sur le suivi de cet évènement météorologique ce mardi 16 janvier 2018 à 18h30 en préfecture. Restez connectés pour vous tenir informés !

+ d’infos : www.reunion.gouv.fr

• Dès la levée de l’alerte rouge, le Numéro Vert du TCO 0800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion) sera opérationnel pour vous accueillir au téléphone.

Vous avez toujours la possibilité de remplir un formulaire en ligne, disponible dans l’Espace Habitant ou l’Espace Entreprises selon votre cas.