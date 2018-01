Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Suite à une grève illimitée lancée par les agents de Nicollin OI, collecteur de déchets pour le compte du TCO, des perturbations sont à prévoir dans certaines communes du territoire. Ainsi, la collecte sélective (bac jaune) et la collecte d'ordures ménagères (bac bleu/vert) prévues ce lundi, par Nicollin OI à La Possession, Le Port et Saint-Paul n'ont pas lieu. Les communes de Trois-Bassins et Saint-Leu sont elles collectées conformément aux calendriers de collecte.

Suite à une grève illimitée lancée par les agents de Nicollin OI, collecteur de déchets pour le compte du TCO, des perturbations sont à prévoir dans certaines communes du territoire. Ainsi, la collecte sélective (bac jaune) et la collecte d'ordures ménagères (bac bleu/vert) prévues ce lundi, par Nicollin OI à La Possession, Le Port et Saint-Paul n'ont pas lieu. Les communes de Trois-Bassins et Saint-Leu sont elles collectées conformément aux calendriers de collecte.