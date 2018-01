Ce lundi 22 janvier 2018, une grève illimitée était lancée par les agents de Nicollin OI, collecteur de déchets pour le compte du TCO. Ce mardi 23 janvier, le TCO informe que quelques équipages ont repris le travail ce matin, ce qui permet d'assurer des collectes prioritaires conformément aux obligations de service minimum, telles que les centres de loisirs ou encore les établissements de santé qui n'ont pas pu être collectés dans leur intégralité hier. Ce qui devrait être fait en fin de journée. (photo d'archives)

Le prestataire pourra également effectuer ce jour certaines tournées sur lesquelles les équipages présents sont affectés.

Toutefois, le mouvement de grève semble se poursuivre au sein du personnel aujourd’hui. Par conséquent, des perturbations de collecte sont encore à prévoir.

Au niveau du TCO, nous suivons de près l’évolution de la situation, car nous ne souhaitons pas que les usagers soient trop longtemps pénalisés par la suspension des collectes due à la grève chez le collecteur Nicollin OI.

Nous espérons fortement que la situation revienne à la normale le plus rapidement possible. Si la grève perdure, nos services prendront les dispositions nécessaires et mobiliseront d’autres prestataires de collecte afin de pallier les dysfonctionnements.



