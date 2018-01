Joseph Sinimalé, Président du Territoire de la Côte Ouest (TCO), a rencontré à la mi-journée les deux syndicats (FO et la CFTC) de la société Nicollin OI, accompagnés d'une délégation représentant les grévistes. L'élu a pris connaissance des motifs de revendication des grévistes. Il a pu constater une rupture du dialogue social. Nous publions l'intégralité du communiqué du TCO à propos de ce déplacement. (Photo d'archives)

C’est ainsi qu’à la demande des deux syndicats, il a ensuite pris contact avec Olivier Nicollin (Directeur Général du groupe Nicollin) pour lui demander d’ouvrir le dialogue et les négociations avec son personnel. Olivier Nicollin s’est alors engagé à appeler les syndicats aujourd’hui-même. Le Président du TCO tient à rassurer les usagers : " Si une issue favorable à ce mouvement social n’est pas trouvée, le TCO a d’ores et déjà mis en place la procédure pour faire intervenir d’autres prestataires afin d’assurer le service public. Ce qui sera possible à partir de ce vendredi 26 janvier. "

Dans l’attente de l’évolution de la situation, qu’il souhaite la moins impactante possible pour les parties concernées et pour la population du territoire de la côte Ouest, le Président demande aux usagers de faire preuve de compréhension compte tenu du contexte de ces derniers jours. Nous invitons les usagers à suivre l’actualité à travers les médias et à rester connectés sur le site du TCO, nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter) et à télécharger l’appli " TCO Agglo ".

Dès que possible, les collectes d’ordures ménagères non effectuées depuis ce lundi seront rattrapées. Les camions vont passer récupérer les bacs bleus/verts. Nous demandons donc aux usagers de les laisser dehors pour les présenter à la collecte. Pour les surplus d’ordures ménagères, les usagers peuvent de façon exceptionnelle (comme lors du dispositif spécial proposé fin 2017 pour la période des fêtes), aller les déposer à la station de transit du Port.

Le site les accueille du lundi au samedi, de 6h à 18h (hors jours fériés). À noter que pour y accéder, les usagers doivent obligatoirement porter des chaussures fermées pour des raisons de sécurité. Pour les déchets recyclables issus du bac jaune, les usagers peuvent aussi aller les déposer dans l’une des 12 déchèteries du TCO entre deux collectes. Des big bags seront mis en déchèterie pour renforcer la capacité d’accueil des emballages recyclables et autres cartons ou papiers/journaux/magazines.

Les usagers peuvent consulter la " Météo des déchèteries " avant de se déplacer, afin de vérifier l’état de remplissage des caissons. L’information est actualisée toutes les deux heures.