Dès ce jeudi 25 janvier 2018, dans l'après-midi, les collectes des ordures devraient reprendre dans l'ouest. Des sociétés ont été réquisitionnées pour passer sur le Port, La Possession et le Nord de Saint-Paul. Nous publions le communiqué du TCO (Territoire côte ouest) ci-dessous.

Depuis le début de la grève chez Nicollin OI, le TCO n’a cessé d’œuvrer pour trouver des solutions alternatives, afin de ne pas trop pénaliser les usagers. Le Président a par ailleurs rencontré hier mercredi 24 janvier une délégation de grévistes, menée par les deux syndicats impliqués (FO et CFTC), et a demandé une reprise du dialogue entre la direction et le personnel.

Nous avons été informés depuis hier soir qu’aucune issue positive à la grève chez Nicollin OI n’a été trouvée. Par conséquent, nos services ont pris les choses en main pour assurer la continuité du service public.

Infos pratiques usagers

► Des rattrapages sont donc organisés pour collecter en priorité les ordures ménagères dans les secteurs qui n’ont pas pu l’être depuis le début de la grève. Vous êtes donc invités à laisser votre bac bleu/vert dehors ou à le présenter à la collecte conformément à votre calendrier de collecte.

► Pour ce qui est de la collecte sélective, vous êtes invités à rentrer vos bacs si vous n’avez pas été collectés depuis ce lundi et à les présenter pour la prochaine collecte prévue à votre calendrier.

Vous avez la possibilité de déposer vos surplus d’emballages dans l’une des 12 déchèteries du TCO, des big-bags pour les réceptionner ayant été mis spécialement en place.

►Enfin, si vous ne pouvez pas attendre le rattrapage des collectes d’ordures ménagères, vous avez pour rappel la possibilité de vous rendre à la station de transit du Port (du lundi au samedi de 6h à 18h, avec port de chaussures fermées obligatoire pour des raisons de sécurité).