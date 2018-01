Les habitants de La Possession ont été invités à donner leurs avis sur la création d'un itinéraire privilégié pour les bus, en centre ville, du pont de la ravine à Marquet au carrefour de la rue Sarda Garriga. La concertation sur ce projet s'est déroulée du 25 octobre au 27 novembre 2017. Le bilan de la concertation. (photo d'archives)

Les personnes intéressées pouvaient formuler leurs remarques et suggestions dans les registres prévus à cet effet, au service urbanisme de la ville de La Possession et au siège du TCO, via le formulaire en ligne sur le site internet du TCO et lors de la réunion publique du 2 novembre.

Voici en synthèse le bilan de cette concertation, présenté aux élus au conseil communautaire du 18 décembre 2017. A l’issue de cette présentation, les élus du TCO ont validé à l’unanimité la poursuite du projet d’itinéraire privilégié Coeur de ville. 14 personnes étaient présentes lors de la réunion publique :



Le projet est globalement bien perçu et apprécié par les participants, qui émettent quelques remarques comme la crainte que la suppression de l’îlot à l’entrée de la rue Sarda Garriga renforce le caractère accidentogène de ce carrefour. Réponse de la collectivité : un approfondissement sera réalisé en complément des mesures déjà prévues, pour globalement inciter à une réduction de la vitesse et à une meilleure sécurité des piétons et des véhicules



Les habitants ont demandé qu’une réduction de la vitesse sur la rue Leconte de Lisle, notamment au niveau de la rue Jean Jaurès soit étudiée, car les riverains qui quittent le stop pour s’insérer dans la rue Leconte de Lisle ont beaucoup de difficultés à le faire aujourd’hui. Réponse de la collectivité : la vitesse des véhicules sera périodiquement réduite entre les deux carrefours (avenue R. Vergès et futur parking cœur de ville) en fonction des phases de feux. Cela permettra une insertion plus facile des véhicules sur la rue Leconte de Lisle depuis la rue Jean Jaurès. De plus, il est proposé d’étudier la mise en place de plateaux ou coussins berlinois au droit du carrefour J. Jaurès.

Au-delà de l’aménagement proposé, les participants ont mentionné le manque de fréquences et de capacités sur le réseau Kar’Ouest. Certaines lignes circulent trop peu souvent et certains véhicules sont pleins à leur arrivée à l’arrêt.

Une autre remarque a porté sur les déplacements entre Le Port et La Possession. Ces déplacements sont nombreux et il est urgent que les deux communes travaillent conjointement pour trouver des solutions de transport efficaces. Le riverain indique que traiter des déplacements à La Possession ne peut pas se faire sans inclure Le Port.

" Réponse de la collectivité : La commune a indiqué que le Plan de Déplacement Communal en cours de finalisation, sera présenté prochainement. Il intègre la remarque ci-dessus dans ses réflexions.

Les participants ont émis l’idée d’installer un élément symbolique au centre du carrefour, pour donner une identité au lieu (fontaine,

statue,..). Réponse de la collectivité : l’espace disponible au milieu du carrefour semble trop contraint pour insérer un tel élément. Il créerait de plus de fortes contraintes de circulation qui pourraient conduire à une dégradation des conditions de sécurité et de circulation des véhicules.

Une question a porté sur la compensation des suppressions de 10 places stationnement annoncée. Réponse de la collectivité : la réalisation concomitante d’un parking souterrain situé sous le futur parvis permettra de compenser les places supprimées en surface dans le cadre du quartier Cœur de Ville.

Par ailleurs, aucun avis n’a été inscrit dans les registres mis à disposition, et les 2 commentaires postés sur le site internet du TCO, ne portent pas précisément sur le projet.



