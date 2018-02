Xīn nián kuài lè ! Ce vendredi 16 février, La Réunion a fêté la nouvelle année chinoise placée sous le signe du "Chien de terre". À cette occasion, le Territoire de la Côte Ouest le promet "vous en aurez plein les yeux et les papilles !". Des animations sont prévus jusqu'à la fin du mois de février dans l'Ouest de l'île. Nous publions ci-après les programmes :

Afin de partager des moments festifs avec la population, plusieurs manifestations auront lieu à travers l’île. Dans l’Ouest, les communes de Saint-Paul et de Saint-Leu vous proposent un programme haut en couleurs.



Les vendredi 23 et samedi 24 février à Saint-Paul



Diverses animations durant ces deux jours : exposition, dégustation cuisine chinoise, défilé des lions, danses et chants, …

Du 15 février au 3 mars à la Médiathèque Leconte Delisle pour l’expo photo "Belle Chine".



Le vendredi 23 février à la Maison Serveaux (angle rue Poivre et Chaussée Royale) : expo, film, démonstration et dégustation culinaires.



Le samedi 24 février à la Maison Serveaux, au centre ville et sur le front de mer de Saint-Paul (programme ci-dessous et sur le site de la ville de Saint-Paul).

Et rendez-vous le samedi 24 février à 20h sur la place du Débarcadère, pour le final avec un spectacle gratuit de la Troupe de Shenzen. L'événement Facebook dédié.







Le dimanche 25 février à Saint-Leu



Rendez-vous au Parc du 20 décembre et sur le parvis de la mairie de 8h à 18h : des animations et des stands vous attendent nombreux toute la journée !

De la distribution de soupe aux danses des Lions et du Dragon, aux concours culinaires et du plus gros mangeur de sauté de mines ; il y en aura pour tous les goûts… La troupe de Shenzen accompagnera la manifestation par des danses et musiques traditionnelles, sans oublier les arts martiaux. De nombreuses animations sont prévues dont les danses en ligne dès 9h et l‘après-midi sous le chapiteau. Retrouvez le programme détaillé ci-dessous et sur le site de la ville de Saint-Leu.

Admirez la traditionnelle et colorée danse des lions, qui ravira petits et grands, à 17h20 sous le Chapiteau.







