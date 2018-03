Le Territoire de la côte ouest (TCO) lance "Terr'O Naturel", une opération qui aura lieu du mardi 20 mars au dimanche 8 avril 2018 dans l'Ouest L'objectif de la manifestation est "de sensibiliser les usagers au jardinage et à la culture au naturel" indique le TCO dont nous publions le communiqué ci-dessous

Dans les prochains jours, deux temps forts annuels en matière de développement durable seront mis à l’honneur au niveau national : la Semaine pour les alternatives aux pesticides (du 20 au 30 mars 2018) et la Semaine nationale du compostage de proximité (du 24 mars au 8 avril 2018).

C’est l’occasion pour le TCO de proposer des animations, afin de sensibiliser à ces deux thématiques en faveur du jardinage et de la culture au naturel.

Au programme

Atelier compostage avec les médiateurs de l’environnement du TCO (gratuit)

Mercredi 21 mars

Rendez-vous dans l’espace jardin au naturel du Centre de tri situé au Port (24, rue Pierre Brossolette) de 9h à 10h30 (groupe 1) ou de 10h30 à 12h (groupe 2)

Pour garantir la qualité des échanges, chaque atelier est limité à 10 places.

Infos sur le programme et inscription en ligne (jusqu’au mardi 20 mars au plus tard).

Atelier jardinage au naturel avec l’association An Grèn Koulèr (gratuit)

Jeudi 29 mars de 9h à 11h

Rendez-vous dans le Jardin biologique d’insertion situé en face du lycée agricole de Saint-Paul (route de Mafate RD 2)

Pour garantir la qualité des échanges, cet atelier est limité à 15 places.

Infos sur le programme et inscription en ligne (jusqu’au vendredi 23 mars au plus tard).



Rendez-vous sur les marchés forains dans l’Ouest !

Vendredi 30 mars : front de mer de Saint-Paul de 7h30 à 12h

Samedi 31 mars : place du marché à La Possession de 8h à 13h

Mercredi 4 avril : place des Cheminots au Port de 8h à 13h

Samedi 7 avril : place de l’église à Trois-Bassins de 7h30 à 12h et front de mer de Saint-Leu de 7h30 à 12h

Découvrez ou redécouvrez des techniques de jardinage au naturel (recettes d’insecticides au naturel, pratique du compostage, astuces, associations de plantes, plantes répulsives…)

L'expert du compostage sera présent entre 9h et 10h à Saint-Paul le vendredi 30 mars et à Trois-Bassins le samedi 7 avril

Venez rejoindre les médiateurs de l’environnement, découvrir leurs recettes et vous échanger des idées entre usagers.

Vous pourrez même repartir avec un petit hôtel à insectes (refuge pour héberger les insectes utiles au jardin) et de nombreux cadeaux à gagner !​

Jouez et gagnez des cadeaux !

Rendez-vous sur la page Facebook du TCO à partir du jeudi 22 mars

Le principe est simple :répondez correctement en commentaires aux 4 questions que nous vous poserons (entre le 22 mars et le 7 avril), en lien avec le compostage et les alternatives aux pesticides. Mettez un " j’aime " ou " j’adore " à la publication. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses, soit 4 gagnants au total.

Des cadeaux très sympas en jeu :

2 coffrets " Kdo Pays Sensation ", comprenant chacun 32 activités inédites à La Réunion au choix (pour une ou deux personnes selon l’activité choisie par le gagnant)

2 billets de concert ou de spectacle, chaque billet étant valable pour 2 personnes

Découvrez les noms des gagnants le mardi 10 avril.

Tentez votre chance ! Ce sera peut-être vous…

► Consultez le règlement intégral du jeu concours.