Dès le 4 avril 2018, les usagers du réseau Kar'Ouest bénéficieront d'une nouvelle gamme tarifaire. Des nouveaux types de tickets vont être vendus tandis qu'un nouvel abonnement annuel ou mensuel sera proposé. Nous publions le communiqué du TCO à ce sujet ci-dessous.

Concrètement, un nettoyage a été fait dans les titres de transports jusque-là proposés pour simplifier au maximum la gamme. Ainsi, le Ticket Navette L5, le Carnet Futé et l’abonnement hebdomadaire ont disparu car devenus obsolètes. Place à la nouveauté !

Le réseau propose maintenant à ses clients La karte Ouest, un nouvel abonnement annuel ou mensuel. Vendue à 300 € pour l’année ou à 40 € par mois, La karte Ouest peut être remboursée à hauteur de 50 % par l’employeur. L’usager réalise des économies conséquentes en optant pour l’abonnement annuel, pouvant aller jusqu’à plus de 150 € par an.

Par ailleurs, le réseau va gagner en efficacité en mettant en place la vente exclusive au sol dans les agences, les points de ventes et chez les dépositaires, des tickets "Marmailles", "Jeunes" et "Eco-ticket". Cela permet d’améliorer la vitesse commerciale des bus tout en garantissant la sécurité des conducteurs et des voyageurs.

Une revalorisation de la tarification de l’Eco-ticket, du ticket Dernière Minute, du Carnet Malin et de l’abonnement mensuel est également effectuée afin de pouvoir investir sur le développement d’un réseau dynamique, notamment par la création de nouveaux pôles d’échanges, de nouvelles lignes et l’acquisition de nouveaux bus performants.

Une tarification solidaire encore plus forte

Le réseau kar’ouest améliore aussi son offre à la mobilité solidaire en proposant la gratuité aux enfants de moins de 4 ans ainsi qu’aux anciens combattants et invalides de guerre, les séniors de + 65 ans et les Personnes à Mobilité Réduite.