Les 22 et 23 mars 2018, un raid aventure multi activités a été organisé à Madagascar, du côté de l'île Sainte-Marie et l'île aux Nattes. Le projet, né d'une collaboration entre l'association 974 Action, l'Alliance Française et l'Office de tourisme de l'île Sainte-Marie a permis à 44 jeunes de villages malgaches de participer à plusieurs activités en pleine nature sur le thème de la piraterie.

