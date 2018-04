Dès ce mardi 3 avril 2018, des opérations de lutte contre la dengue se tiendront à la Rivière des Galets, au Port. Nous publions le communiqué du TCO (Territoire côte ouest) ci-dessous.

Depuis le début de l’été, des moyens supplémentaires ont été déployés pour ramasser les dépôts sauvages,des collectes de déchets végétaux et d’encombrants exceptionnelles ont été effectuées sur l’ensemble du territoire, avec un doublement des fréquences de collecte des encombrants dans les zones les plus à risques, des opérations de "vide fond de cour" sont organisées sur les communes.

Des opérations spécifiques auront lieu du 3 au 6 avril, à la Rivière des Galets (au Port).

Des équipes se présenteront au domicile des habitants pour les informer, identifier et supprimer les situations favorisant le développement des moustiques : gîtes larvaires : gouttières, vases, pots, soucoupes, déchets divers, pneus usagés sans jantes et non souillés, etc.