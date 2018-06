Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 29 minutes

Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, est arrivé sur notre île ce lundi 4 juin 2018. Depuis son arrivée, il découvre les lieux stratégiques réunionnais en matière de transition énergétique. Ce mardi 5 juin 2018, le secrétaire d'État s'est rendu dans l'Ouest pour assister à la présentation de ''L'Écocité réunionnaise''sur le littoral Ouest, au siège du TCO au Port, et visiter les projets ''d'Écocité '' des villes du Port et de la Possession, en présence du Maire du Port, Olivier Hoareau, de la Maire de la Possession, Vanessa Miranville, le président de Région, Didier Robert et Joseph Sinimialé, maire de Saint-Paul et président du TCO ainsi que toutes les parties prenantes à ce projet.

Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, est arrivé sur notre île ce lundi 4 juin 2018. Depuis son arrivée, il découvre les lieux stratégiques réunionnais en matière de transition énergétique. Ce mardi 5 juin 2018, le secrétaire d'État s'est rendu dans l'Ouest pour assister à la présentation de ''L'Écocité réunionnaise''sur le littoral Ouest, au siège du TCO au Port, et visiter les projets ''d'Écocité '' des villes du Port et de la Possession, en présence du Maire du Port, Olivier Hoareau, de la Maire de la Possession, Vanessa Miranville, le président de Région, Didier Robert et Joseph Sinimialé, maire de Saint-Paul et président du TCO ainsi que toutes les parties prenantes à ce projet.