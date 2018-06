Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le TCO donne rendez-vous aux usagers de l'Ouest, ce mercredi 13 juin 2018 entre 8h30 et 12h30, à la déchèterie de La Marine au Port. Ils sont invités à apporter leurs déchets végétaux et pourront repartir avec du broyat et des conseils utiles pour pratiquer le jardinage au naturel. C'est pratique, écologique et gratuit !

