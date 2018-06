André Yché, Président du Directoire de CDC Habitat est actuellement en visite à La Réunion. Actionnaire principal de la SIDR, il a été reçu ce vendredi 15 juin 2018 au siège du TCO pour une présentation du projet Écocité suivie d'une visite de terrain.

André Yché – accompagné d’Ambroise Fayolle, vice-^président de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de Jacques Durand, directeur général du Nouveau Logis Méridional – a ainsi profité de sa présence dans l’île pour rencontrer les décideurs politiques.

L’objectif est de " développer un plus grand nombre d’opérations dans l’intérêt des Réunionnais, dont des grandes opérations structurantes telles que l’Écocité tropicale et insulaire du territoire de la côte Ouest, un projet exceptionnel à La Réunion ".

Ce n’est pas une première rencontre pour Joseph Sinimalé, Président du TCO et son invité puisque les deux acteurs ont eu l’occasion d’échanger à plusieurs reprises depuis trois ans…

Cette visite a permis à André Yché de prendre concrètement connaissance de l’état d’avancement du projet urbain Écocité sur le Cœur d’agglomération. La SIDR y est d’ailleurs déjà présente, que ce soit sur le territoire du Port (NPRNU Ariste Bolon, ZAC Mail de l’Océan), sur celui de La Possession (Zac Moulin Joli) ou sur celui de Saint-Paul (ZAC la Saline).

Une attention particulière a été portée sur le secteur de la plaine de Cambaie à Saint-Paul où devraient sortir de terre les premières opérations d’aménagement et de construction à l’horizon 2021.

La CDC Habitat, principal actionnaire de la SIDR, s’est félicitée de la progression des études de conception urbaine et des réflexions sur le programme d’infrastructures de Cambaie Oméga, en voie d’achèvement. Elles pourraient donner lieu en 2019 à l’ouverture de la phase de concertation publique, ainsi qu’à des actions de communication grand public.

Rassurée sur la programmation dans sa globalité et le phasage des opérations, la CDC Habitat s’est montrée intéressée pour participer activement à la construction du premier morceau de ville de Cambaie, ainsi que sur les autres secteurs opérationnels de l’Écocité.

La CDC Habitat, à travers la voix de son président de Directoire, a déclaré vouloir poursuivre son action sur de l’existant et miser son développement également sur de nouveaux programmes structurants d’envergures, notamment de production de logements intermédiaires.

La délégation a ensuite continué la visite, cette fois sur le terrain, en direction du site qui accueillera le futur Pôle d’Aménagement et de Construction Durable (PACD), et le pôle d’échange multimodal de Aimé Césaire. L’itinéraire emprunté en bus a permis aux invités de découvrir l’intégralité du secteur de la Plaine de Cambaie, notamment le périmètre du futur écoquartier de Cambaie et son interface avec les équipements emblématiques existants (Pôle Sanitaire Ouest, stade, cinéma, …).

Le rôle de CDC Habitat à La Réunion

CDC Habitat est issue du rapprochement entre le groupe SNI et son actionnaire la Caisse des Dépôts depuis le 30 janvier 2018.

Filiale immobilière d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, premier bailleur de France avec 425 000 logements gérés (dont une majorité de logements sociaux), CDC Habitat est un acteur majeur de la politique du logement.

CDC Habitat est devenu actionnaire de référence de 6 Sociétés Immobilières D’Outre-Mer (SIDOM), avec localement la Société Immobilière du Département de La Réunion (SIDR), dont André Yché souhaite en faire la référence du logement social à La Réunion.

Le bailleur représente en 2017 : 562 logements livrés | 231 mises en chantier | 183 logements réhabilités

d’ici à 2022 : 500 nouveaux logements par an | 1 031 logements réhabilités



En tant qu’actionnaire de référence, le rôle de CDC Habitat accompagne les SIDOM dans leur cœur de métier (gestion, développement, patrimoine), afin de conforter leur mission sur le secteur du logement social en Outre-Mer.