Le TCO recherche un acquéreur de son ensemble immobilier avec espace aquatique à Dos D'Âne, La Possession. "Cet équipement répond aux objectifs suivants : équilibrer le développement du territoire en valorisant les Hauts par l'implantation d'un équipement structurant ; développer un projet autour d'un positionnement et un concept lisible et fort ; faire appel à et miser sur le dynamisme et le savoir-faire d'opérateurs privés et leur capacité d'investissement et d'exploitation" note le TCO dans un communiqué que nous publions ci-dessous

