Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Le Territoire de la Côte Ouest et son délégataire la Semto (société d'économie mixte des transports de l'Ouest) proposeront dès le lundi 2 juillet 2018 un réseau Kar'Ouest "plus performant" aux habitants de la commune des Trois-Bassins. Les horaires du réseau de transport public vont évoluer. Après les premières évolutions mineures qui ont été opérées sur le Territoire de la Côte Ouest, le 5 octobre 2016, avec le concours du TCO et de la commune de Trois-Bassins, le réseau relève le défi d'une offre plus compétitive (photos direction de la communication du TCO)

