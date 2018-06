Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

"Depuis deux semaines les médiateurs du TCO sillonnent le quartier de Dos d'Âne, situé dans les Hauts de La Possession. Que ce soit en porte-à-porte ou à travers une saynète jouée devant la supérette du coin, leur mission était d'annoncer aux habitants l'ouverture prochaine d'une déchèterie et de les inviter à son inauguration officielle. C'est chose faite ce samedi 30 juin, les usagers étaient une cinquantaine à répondre présents entre 9h et 13h pour découvrir ce nouvel équipement et son fonctionnement" écrit le TCO dans un communiqué que nous publions ci-dessous

"Depuis deux semaines les médiateurs du TCO sillonnent le quartier de Dos d'Âne, situé dans les Hauts de La Possession. Que ce soit en porte-à-porte ou à travers une saynète jouée devant la supérette du coin, leur mission était d'annoncer aux habitants l'ouverture prochaine d'une déchèterie et de les inviter à son inauguration officielle. C'est chose faite ce samedi 30 juin, les usagers étaient une cinquantaine à répondre présents entre 9h et 13h pour découvrir ce nouvel équipement et son fonctionnement" écrit le TCO dans un communiqué que nous publions ci-dessous