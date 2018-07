Le mercredi 11 juillet 2018, le président du TCO, Joseph Sinimalé, était a Paris pour signer le contrat de transition écologique auprès de Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat à la transition écologique et solidaire. Tous les présidents des collectivités retenus pour expérimenter le contrat de transition écologique étaient présents pour la signature de ce contrat de transition écologique. C'est en effet, lors du Forum des CTE que le Secrétaire d'Etat a signé les premières chartes d'engagement avec les structures concernées, dont le Territoire de la Côte Ouest.

C’est donc aux côtés des présidents de la communauté de communes du pays Châtillonnais, de la communauté de communes du Montbardois, de la communauté de communes du Pont du Gard, de la communauté d’agglomération du Gard rhodanien, du conseil départemental de la Corrèze et du président de la communauté urbaine d’Arras, que le président du TCO a signé avec l’Etat cet après-midi à Paris, la charte d’engagement du Contrat de Transition Ecologique du Territoire de la Côte Ouest.

Le TCO fait partie des 20 sites démonstrateurs

Qui doivent valider la nouvelle démarche portée par Sébastien Lecornu. Autant de sites sur lesquels le Ministre souhaite voir l'Etat conclure un contrat de transition écologique cette année. Parmi ces 20 projets, certains sont plus avancés que d’autres. C’est notamment le cas de notre Communauté d’Agglomération. Territoire de grande ambition, avec l’Ecocité comme signe de vitrine et

de laboratoire tropical pour La Réunion, la France et l’international, le TCO a été choisi par l’Etat pour expérimenter cette nouvelle démarche.

Le choix du TCO par l’Etat en tant que site pilote de la transition écologique est en adéquation avec la conduite de la politique publique de la communauté d’agglomération qui place la durabilité (équilibre entre développement et protection de l’environnement) au centre de chaque projet et action de la collectivité locale, avec l’ambition de produire une meilleure relation entre l’Homme, la Nature et la Ville. Parce que chaque territoire est unique, le CTE doit s’adapter aux spécificités de chacun.

Cette nouvelle démarche permet de passer d’un système d’aide trop rigide, centralisé, lié à des appels à projet qui ne prenaient pas suffisamment en compte les particularités de chaque territoire (ville, campagne, littoral, montagne, outre-mer, etc.), à un soutien ciblé sur un espace particulier, avec ses contraintes, son histoire, ses besoins. Chaque contrat sera unique, signé en fonction de ces données particulières.