Publié il y a 31 minutes / Actualisé le Vendredi 20 Juillet à 15H21

Dans le cadre du Contrat de transition écologique (CTE) du TCO, les acteurs économiques de l'Ouest sont invités à déclarer leurs projets innovants et matures sur la plateforme collaborative "Communecter". Les thématiques sont celles de la production et l'efficacité énergétique, l'économie circulaire et les déchets, l'agriculture et la biodiversité, les mobilités durables, l'économie sociale, solidaire et numérique. La date limite pour le dépôt des projets est fixée au 18 août prochain

