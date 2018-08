Plusieurs chanteurs et musiciens réunionnais se sont regroupés pour une création exceptionnelle en hommage à 4 monuments de la chanson francophone, les 4 B : Barbara, Bécaud, Brassens, Brel. Les deux premières représentations de ce spectacle auront lieu les 24 et 25 août (à 20h), à Lèspas Culturel Leconte De Lisle à Saint-Paul (Photo © Olivier Padre)

Sur une idée originale de Geneviève Sévagamy et sous la direction musicale de Fabio Marouvin, l'hommage sera rendu par Tania Boristhène, Geneviève Sévagamy, Bernard Joron et Davy Sicard Piano Fabio Marouvin Guitare Victor Boyer Violoncelle Célia Boudot. Régis Lacaille sera à l'accordéon, David Félix sera à la basse et à la contrebasse et Vincent Philéas aux percussions



Tarif prévente : 18 Euros

Plein Tarif Guichet : 20 Euros

Assis placement libre | * +0,50€ par billet en point de vente

