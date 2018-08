Fermée suite à l'incendie, la déchetterie de Saint-Laurent à La Possession va ouvrir à nouveau vendredi 24 août. Avec quelques restrictions dues aux dégâts occasionnés, en attendant le passage de l'expert et la remise en état des lieux après expertise.

Les usagers pourront de nouveau venir déposer leurs déchets recyclables dès demain vendredi 24 août. Le fonctionnement de la déchetterie sera toutefois restreint en raison des dégâts causés, et ce jusqu’au passage de l’expert : les bacs jaunes (collecte sélective) sont inaccessibles et un seul caisson reste disponible pour les encombrants. Pour ces déchets en particulier, les usagers peuvent se rendre dans les déchèteries les plus proches, situées sur la commune du Port (déchèterie de La Marine et déchèterie de la Zone artisanale, en attendant la remise en état du site.

Pour sa part, l’espace de brocante gratuite Le Trokali n’a pas survécu aux flammes. Il est donc complètement hors service. En revanche, le Trokali de La Marine au Port reste accessible.

Un périmètre balisé interdit l’accès aux zones dangereuses. Il est donc indispensable de respecter à la lettre ce balisage, d’autant que les lieux doivent rester en l’état de sinistre en vue d’expertise.

En raison de cet incendie, la capacité d’accueil des encombrants est réduite. Un seul caisson sur les deux habituellement mis à disposition est disponible car le caisson incendié ne peut être ni déplacé ni remplacé avant l’avis de l’expert.

