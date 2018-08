Les encombrants sont de véritables nids à moustiques. Pour lutter contre la propagation de la dengue dans l'Ouest de l'île, les agents du TCO passeront enlever les encombrants ce lundi 27 août dans les hauts de Saint-Paul.

La dengue circule toujours sur le département. Entre les 6 et 12 août derniers, l'Agence Régionale de Santé a comptabilisé 32 nouveaux cas de dengue. Saint-Paul fait parti des secteurs les plus touchés. Pour lutter contre ce phénomène, le TCO met en place une opération exceptionnelle "vide fond de cour" dans les quartiers suivants : Le Guillaume, Bellemène et Bois Rouge.

Pour savoir quels sont les encombrants concernés par cette opération et où les déposer, plus d'informations ici