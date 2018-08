Pour lutter contre la prolifération des animaux, le Territoire de la Côte Ouest a mis en place une opération de stérilisation gratuite pour les foyers non-imposables. Les animaux devront être obligatoirement tatoués ou pucés avant la stérilisation. Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO

" Savez-vous qu’une chatte peut engendrer plus de 200 chats et une chienne plus de 20 chiens au bout de 3 ans seulement sans stérilisation ? ", questionne le TCO sur son site. Beaucoup de propriétaires d’animaux domestiques l’ignorent ou du moins ne réalisent pas l’impact que cela peut avoir. Beaucoup de ces chiots ou de ces chatons nés hors élevages sont souvent offerts ou vendus à des personnes qui les laisseront peut-être divaguer ou les abandonneront dans la nature par lassitude.

Stériliser son animal est donc le moyen d’éviter d’encourager cette divagation animale, cause de souffrances pour les chiens et les chats, mais aussi cause d’accidents de la route. Sans oublier les éventuels dégâts sur les élevages par les chiens errants.

Les justificatifs à fournir

Mais la stérilisation est un acte chirurgical qui a son coût. Pour aider les foyers non imposables à stériliser leur animal de compagnie, le TCO a mis en place un dispositif de prise en charge à raison de deux animaux (femelle et/ou mâle) par foyer et par an.

Pour en bénéficier, il faut habiter l’une des communes du TCO (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins ou Saint-Leu), être non-imposable sur les revenus (hors crédit/réduction d’impôt, revenus annuels de moins de 12 067€ pour une personne).

Les animaux devront être obligatoirement tatoués ou pucés (à la charge du propriétaire) avant la stérilisation.

Pour ouvrir un dossier d’aide à la stérilisation gratuite des animaux domestiques, il faut fournir au vétérinaire la copie de sa pièce d’identité, le certificat d’identification de l’animal, un justificatif d’adresse de moins de 3 mois (facture électricité, eau…) ainsi que le justificatif d’avis de non-imposition sur le revenu N-1.

