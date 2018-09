Depuis ce lundi 3 septembre et jusqu'au 9 septembre 2018 se tient la semaine européenne du recyclage des piles. "Vous pouvez apporter vos piles et petites batteries usagées dans les bornes mises à disposition en magasins ou dans les 12 déchèteries" indique le TCO (Photo d'illustration)

Pour rappel toutes les piles et petites batteries usagées se recyclent, y compris celles qui sont rechargeables. Jusqu’à 80% des métaux contenus dans les piles et petites batteries sont extraits et réutilisés.

"Incitez vos voisins, amis, collègues et famille à les recycler eux aussi "t pensez à retirer les piles et batteries de vos appareils" conseille le TCO.

Plus d'information sur le site du TCO

