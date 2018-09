Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mois ci, la nouvelle déchèterie de Dos d'Âne vous accueillera les samedis 8 et 29 septembre, de 8h à 15h. Vous pourrez y apporter vos encombrants, déchets végétaux et équipements électriques et électroniques (DEEE).

