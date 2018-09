En ligne depuis 2014 pour rendre l'actualité du territoire plus accessible, la page Facebook du TCO enregistre plus de 10 000 fans. Avec ce record, le TCO monte sur la première marche du podium : en effet, le TC est la première des intercommunalités de La Réunion à atteindre les 10 000 fans ! Tout fan de ce beau score, le TCO a publié un joli message de gratitude sur sa page (photo).

Mais qui suit donc le TCO sur Facebook ? L'intercommunalité est allé sonder les chiffres des clics : 65% des fans de la page TCO sont des femmes et 70% des personnes qui interagissent avec les posts du TCO sont des femmes, 19,9% ont entre 25 et 34 ans et 18,4% entre 35 et 44 ans. Enfin 85% des fans proviennent de La Réunion. Bon, allez, zou... le TCO est en lice pour la prochaine fournée de 10 000 fans supplémentaires....