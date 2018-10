Il reste encore des places pour les ateliers de l'École Artistique Intercommunale de l'Ouest (EAIO)... Dépêchez-vous car vous avez jusqu'au mercredi 10 octobre pour vous inscrire pour l'année 2018/2019.

Vous habitez le territoire de la côte Ouest ? L’EAIO propose différents ateliers artistiques pour les enfants à partir de 8 ans, les adolescents et adultes.

L’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO), ce n’est pas un seul lieu, mais bien différents lieux d’apprentissage et d’expression artistique dans l’Ouest, afin de favoriser l’accès à l’art pour tous.

Si vous êtes intéressés par la musique, la danse, le cirque, les arts visuels… rendez-vous ici pour avoir toutes les informations nécessaires à votre inscription : contenus des ateliers, planning des cours, modalités d’inscription, …

Une pédagogie innovante

En 2013, le TCO crée la Régie d’Enseignements Artistiques afin de répondre aux enjeux culturels de son territoire.

Forte d’un diagnostic qui a mis en lumière une offre d’enseignements artistiques incomplète, la collectivité s’est attachée à proposer, plus qu’un projet d’école, un véritable concept innovant.

L’année scolaire dernière (2017-2018) plus de mille jeunes et moins jeunes ont pu bénéficier de parcours pédagogiques et artistiques de l’EAIO, autour de projets mettant en valeur l’expression artistique réunionnaise, soit dans une forme traditionnelle soit dans une forme plus contemporaine.