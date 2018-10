Pour lutter contre la fracture numérique et démocratiser l'usage d'Interne, le TCO a opté pour un concept de qualité : les Cyber-base®. Dans le cadre des actions de la Politique de la Ville, l'intercommunalité a inscrit au titre de l'intérêt communautaire la mise en place d'Espaces Publics Numériques sur l'ensemble de son territoire. La Communauté d'Agglomération souhaite ainsi réduire les inégalités d'accès aux Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

Dotés de 7 à 12 postes informatiques, de logiciels spécifiques et d’accès à Internet, les espaces Cyber-base® sont librement accessibles à tous. La réservation est toutefois conseillée. Des dispositifs adaptés facilitent l’accès aux personnes en situation de handicap.

C'est gratuit !

Deux heures d’accès libre par jour aux postes informatiques performants, des séances d’ateliers thématiques d’initiation aux outils informatiques et multimédias, d’animations des évènementiels ponctuels, autant d'opportunités offertes aux habitants pour profiter de cette offre numérique. Aux actions de sensibilisation s’ajoutent l’accessibilité aux téléservices (ANPE, ASSEDIC, CAF, Centre des Impôts)

Chaque semaine, des ateliers d’initiation sont organisés. Les thématiques sont variées : initiation à internet, à l’E-administration (télé services du Pôle Emploi, de la Caisse d’Allocation Familiale, des Finances Publiques, …), aux outils multimédias, aux logiciels bureautiques, au montage des films, au traitement des photos…

Dans chaque Cyber-base®, des animateurs ayant suivi une formation technique et pédagogique vous accueillent, vous conseillent et vous orientent selon vos besoins. Ils assurent le bon fonctionnement général de l’espace, et vous accompagnent individuellement ou en groupe dans la découverte et l’apprentissage des outils et organisent les ateliers thématiques et les évènementiels. Vous pourrez y obtenir votre " Passeports pour l’Internet et le Multimédia " (PIM), attestations de capacités, de savoir-faire relatifs à l’utilisation d’Internet et des outils multimédias.