Le coup d'envoi des travaux de Ze Bureau un nouveau centre d'affaires à l'Éperon (Saint-Gilles) a été donné ce jeudi 4 octobre 2018. Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul et Président du TCO, Radj Koytcha, Président-Directeur Général du groupe Koytcha et Jérome Isautier, Président Directeur Général du groupe Isautier, ont participé à cet événement

Situé à proximité immédiate de la Route des Tamarins, l’immeuble Ze Bureau propose une offre innovante de 2 300 m2 de bureaux modulables adaptés aux besoins actuels des PME comme à ceux des grandes entreprises, et 900 m2 dédiés aux commerces et services de proximité.

"En réponse aux contraintes actuelles de la densité du trafic entre l’Ouest et le Nord, Ze Bureau incarne une nouvelle définition du centre d’affaires à La Réunion : il permet aux entrepreneurs Réunionnais d’accroître leur productivité en évitant de perdre du temps et de l’énergie dans les embouteillages tout en profitant d’un cadre de travail épanouissant professionnellement et personnellement et en bénéficiant d’une visibilité et d’une accessibilité optimales" souligent les promoteurs du projets.

"Aujourd’hui, pour près de 60% des chefs d’entreprises et des salariés, le bien-être au travail est une priorité. C’est en partant de ce postulat que le groupe Koytcha a souhaité développer un nouveau concept de centre d’affaires" a déclaré Radj Koytcha. "Notre rôle en tant que Municipalité est de créer les conditions de ce développement en impulsant ces changements. Pour le TCO il s'agit de voir l'arrivée de ce nouveau centre d'affaires comme un élément économique structurant du territoire, à l'échelle de l'agglomération" a ainsi souligné Joseph Sinimalé.

Le démarrage des travaux de Ze Bureau a commencé en septembre 2018 pour une livraison au second semestre 2019. La réservation des bureaux, à la vente ou à la location, elle, a déjà débutée.