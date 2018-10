L'Office de tourisme de l'Ouest (OTI ouest) lance la quatrième édition du festival de la rando. Pour ouvrir le bal, une magnifique promenade est organisée les 6 et 7 octobre 2018 à Mafate. Au programme 6 randonnées avec parcours et difficultés adaptés à tous les profils de marcheurs pour découvrir le cirque.

Destination Mafate pour l'ouverture de cette 4ème édition du Festival de la Rando. Toujours la même recette qui a fait son succès : convivialité, randos guidées, activités de pleine nature, bivouacs et bonne humeur. Et désolé pour les retardataires, mais cette première étape est déjà complète.

3 randonnées guidées sont proposées pour marcheur régulier. Le premier circuit partira de Deux Bras à 7h pour arriver à Aurère, le second de Sentier scout à Aurère et le troisième circuit partira lui de Sentier Augustave pour une arrivée également à Aurère. Du coté des marcheurs confirmés, 2 circuits sont au programme. Deux-Bras - Cayenne - Ilet à bourse - Ilet à Malheur - Aurère ou bien Dos d'Ane - Deux Bras - La Porte - Aurère. Les "experts" eux partiront du Maïdo pour une balade de 20 km, passant par La Brêche - Roche Plate - Sentier Dacerie - Rochan Ancrée - Grand-Place-Les-Hauts - Ilet à bourse - Ilet à malheur - Aurère. Toutes les randos débuteront le matin du 6 octobre entre 5h et 7h.

Le dimanche les randonneurs repartiront de bonne heure pour effectuer un trajet différent avant leur retour. Des guides, accompagnateurs en montagne, diplômés d'Etat, ainsi que sur certaines randos, des agents du Parc National, vous accompagnent afin de vous faire découvrir toutes les richesses du cirque de Mafate.

Pour ceux qui n'ont pas pu profiter de cette journée, sachez que vous pouvez profiter du week-end "Destination Nature" les 13 et 14 octobre 2018. L'accent sera porté sur la convivialité et accueillera un public plus familial, mais toujours aussi sportif. Des balades guidées pour marcheur débutant, une rando guidée musicale avec Ayapana et un musicien, des sorties VTT pour adultes et adolescents, balades à cheval, tours de poney, des jeux dans les arbres, parcours sensoriel et atelier land'art. Le dimanche 14 octobre sera une journée sportive et gourmande avec 5 activités rando musicale, rando flânerie, rando "A la recherche des Zazous", une rando équestre et une rando VTT. Ces activités sont combinées à un déjeuner dans une bonne table du Maïdo.

Attention : Inscriptions avant le 10 octobre 2018 avant midi.

• Week-end nature des 13 et 14 octobre : bivouac + activités + diner + petit-déjeuner = 45€ adulte / 25€ enfant

• Journée au Maïdo du 14 octobre : rando guidée ou descente VTT ou balade à cheval + déjeuner = 20€ adulte / 10€ enfant

Pour plus d'information et pour réserver : 0262 42 31 31 ou par mail

