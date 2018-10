Si vous habitez le territoire de la côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu) et que vous avez des enfants de 8 ans et plus (enfants, adolescents) ou que vous êtes vous-mêmes, adultes, intéressés par ces activités artistiques, rendez-vous sur le site www.tco.re/eaio pour avoir accès à toutes les informations (planning des cours, modalités d’inscription…).

Vous avez jusqu’au mercredi 31 octobre 2018 pour vous inscrire en ligne. Pour une meilleure qualité d’enseignement, le nombre de places par atelier est limité. Faites vite !